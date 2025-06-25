Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА : Атланта Дрим — Даллас Уингз , 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center .

Превью матча Атланта Дрим — Даллас Уингз

Команда Атланта Дрим в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Даллас Уингз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 июля 2025 на поле команды Атланта Дрим, в том матче победу одержали хозяева.