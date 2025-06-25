Смотреть онлайн Атланта Дрим - Даллас Уингз 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Атланта Дрим — Даллас Уингз, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center.
10:19 19:12 11:19 15:18
Превью матча Атланта Дрим — Даллас Уингз
Команда Атланта Дрим в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Даллас Уингз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 июля 2025 на поле команды Атланта Дрим, в том матче победу одержали хозяева.