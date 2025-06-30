Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА : LV Aces — Финикс Меркури , 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Токинг Стик Ризот-арена .

Превью матча LV Aces — Финикс Меркури

Команда LV Aces в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Финикс Меркури, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды LV Aces, в том матче победу одержали хозяева.