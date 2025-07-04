04.07.2025
Смотреть онлайн LV Aces - Индиана Фивер 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: LV Aces — Индиана Фивер, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.
МСК, 1 тур, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
Женская НБА. ВНБА
Завершен
14:21 10:25 23:22 7:13
14:21 10:25 23:22 7:13
54 : 81
04 июля 2025
Превью матча LV Aces — Индиана Фивер
LV Aces
Индиана Фивер
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
26
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
19
14
% реализации штрафных
86.4
82.4
Кол-во реализованных бросков
35
45
Игры 1 тур
11.10.2025
97:86
09.10.2025
90:88
05.10.2025
78:91
01.10.2025
98:107
29.09.2025
81:86
28.09.2025
83:90
27.09.2025
76:84
27.09.2025
84:72
24.09.2025
68:90
20.09.2025
73:79
19.09.2025
73:74
19.09.2025
87:85
17.09.2025
83:86
14.09.2025
68:80
14.09.2025
72:101
12.09.2025
103:75
12.09.2025
53:72
12.09.2025
91:86
12.09.2025
76:97
10.09.2025
73:74
10.09.2025
61:92
10.09.2025
88:83
10.09.2025
72:83
10.09.2025
66:75
09.09.2025
62:87
08.09.2025
77:91
07.09.2025
78:72
06.09.2025
84:87
06.09.2025
84:76
05.09.2025
87:97
05.09.2025
80:84
03.09.2025
58:66
03.09.2025
79:85
02.09.2025
91:85
01.09.2025
93:76
01.09.2025
63:75
01.09.2025
78:81
31.08.2025
63:80
31.08.2025
69:79
31.08.2025
62:99
31.08.2025
94:70
27.08.2025
92:84
25.08.2025
84:97
24.08.2025
90:81
24.08.2025
82:82
23.08.2025
94:84
23.08.2025
91:81
23.08.2025
62:78
23.08.2025
72:81
23.08.2025
95:60
21.08.2025
80:81
20.08.2025
98:91
20.08.2025
72:74
20.08.2025
94:88
20.08.2025
80:69
20.08.2025
75:85
18.08.2025
79:63
17.08.2025
87:106
17.08.2025
86:95
17.08.2025
99:93
16.08.2025
80:86
16.08.2025
80:78
16.08.2025
86:83
14.08.2025
85:75
14.08.2025
77:83
13.08.2025
105:97
12.08.2025
57:74
11.08.2025
86:94
11.08.2025
91:94
11.08.2025
74:66
10.08.2025
91:78
10.08.2025
83:71
10.08.2025
59:72
10.08.2025
70:92
09.08.2025
86:90
09.08.2025
88:77
09.08.2025
76:80
08.08.2025
91:102
08.08.2025
60:95
08.08.2025
86:65
07.08.2025
78:72
06.08.2025
91:100
06.08.2025
66:82
06.08.2025
91:87
06.08.2025
64:78
04.08.2025
77:101
04.08.2025
83:67
03.08.2025
83:99
03.08.2025
78:74
03.08.2025
87:78
02.08.2025
111:58
02.08.2025
108:106
02.08.2025
73:66
02.08.2025
72:95
02.08.2025
62:78
02.08.2025
88:78
01.08.2025
68:67
31.07.2025
88:85
31.07.2025
93:100
