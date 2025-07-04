Смотреть онлайн Лос-Анджелес Спаркс - Нью-Йорк Либерти 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Лос-Анджелес Спаркс — Нью-Йорк Либерти, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Барклайс Центр.