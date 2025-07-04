Смотреть онлайн Финикс Меркури - Даллас Уингз 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Финикс Меркури — Даллас Уингз, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center.