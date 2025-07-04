Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Финикс Меркури - Даллас Уингз 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Финикс МеркуриДаллас Уингз, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center.

МСК, 1 тур, Арена: College Park Center
Женская НБА. ВНБА
Финикс Меркури
Завершен
20:32 23:29 28:21 18:16
89 : 98
04 июля 2025
Даллас Уингз
Смотреть онлайн
Превью матча Финикс Меркури — Даллас Уингз

Финикс Меркури Финикс Меркури
8
Камерун
Monique Akoa-Makani
2
США
Kahleah Copper
25
США
Alyssa Thomas
24
Kathryn Westbeld
Германия
Satou Sabally
Тренер
Chris Koclanes
Даллас Уингз Даллас Уингз
18
Германия
Luisa Geiselsoder
28
Китай
Yueru Li
10
Aziaha James
11
JJ Quinerly
5
США
Paige Bueckers
Тренер
Nate Tibbetts

История последних встреч

Финикс Меркури
Финикс Меркури
Даллас Уингз
Финикс Меркури
1 победа
1 победа
50%
50%
12.09.2025
Финикс Меркури
Финикс Меркури
76:97
Даллас Уингз
Даллас Уингз
Обзор
08.07.2025
Даллас Уингз
Даллас Уингз
72:102
Финикс Меркури
Финикс Меркури
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
24
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
25
26
% реализации штрафных
80.6
83.9
Кол-во реализованных бросков
53
58
