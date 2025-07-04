04.07.2025
Смотреть онлайн Финикс Меркури - Даллас Уингз 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Финикс Меркури — Даллас Уингз, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center.
МСК, 1 тур, Арена: College Park Center
Женская НБА. ВНБА
Завершен
20:32 23:29 28:21 18:16
20:32 23:29 28:21 18:16
89 : 98
04 июля 2025
Превью матча Финикс Меркури — Даллас Уингз
Финикс Меркури
Даллас Уингз
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
24
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
25
26
% реализации штрафных
80.6
83.9
Кол-во реализованных бросков
53
58
Комментарии к матчу