23.07.2025

Смотреть онлайн Даллас Уингз - Сиэтл Шторм 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Даллас УингзСиэтл Шторм, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Climate Pledge Arena.

МСК, 1 тур, Арена: Climate Pledge Arena
Женская НБА. ВНБА
Даллас Уингз
Завершен
15:19 19:17 32:15 21:12
87 : 63
23 июля 2025
Сиэтл Шторм
Смотреть онлайн
Превью матча Даллас Уингз — Сиэтл Шторм

Даллас Уингз Даллас Уингз
18
Германия
Luisa Geiselsoder
24
США
Arike Ogunbowale
28
Китай
Yueru Li
11
JJ Quinerly
5
США
Paige Bueckers
Тренер
США
Noelle Quinn
Сиэтл Шторм Сиэтл Шторм
5
США
Gabby Williams
13
Австралия
Ezi Magbegor
25
США
Tiffany Mitchell
17
США
Erica Wheeler
3
Нигерия
Nneka Ogwumike
Тренер
Chris Koclanes

История последних встреч

Даллас Уингз
Даллас Уингз
Сиэтл Шторм
Даллас Уингз
0 побед
1 победа
0%
100%
23.08.2025
Сиэтл Шторм
Сиэтл Шторм
95:60
Даллас Уингз
Даллас Уингз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
10
4
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
76.5
92.9
Кол-во реализованных бросков
45
36
Комментарии к матчу
