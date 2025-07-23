23.07.2025
Смотреть онлайн Даллас Уингз - Сиэтл Шторм 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Даллас Уингз — Сиэтл Шторм, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Climate Pledge Arena.
МСК, 1 тур, Арена: Climate Pledge Arena
Женская НБА. ВНБА
Завершен
15:19 19:17 32:15 21:12
15:19 19:17 32:15 21:12
87 : 63
23 июля 2025
Превью матча Даллас Уингз — Сиэтл Шторм
Даллас Уингз
Сиэтл Шторм
История последних встреч
Даллас Уингз
Сиэтл Шторм
0 побед
1 победа
0%
100%
23.08.2025
Сиэтл Шторм
95:60
Даллас Уингз
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
10
4
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
76.5
92.9
Кол-во реализованных бросков
45
36
Комментарии к матчу