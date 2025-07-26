26.07.2025
Смотреть онлайн Финикс Меркури - Нью-Йорк Либерти 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Финикс Меркури — Нью-Йорк Либерти, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Барклайс Центр.
МСК, 1 тур, Арена: Барклайс Центр
Женская НБА. ВНБА
Завершен
27:23 19:23 13:21 17:22
76 : 89
26 июля 2025
Превью матча Финикс Меркури — Нью-Йорк Либерти
Финикс Меркури
Нью-Йорк Либерти
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
7
20
% реализации штрафных
58.3
95.2
Кол-во реализованных бросков
38
50
Комментарии к матчу