26.07.2025

Смотреть онлайн Финикс Меркури - Нью-Йорк Либерти 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Финикс МеркуриНью-Йорк Либерти, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Барклайс Центр.

МСК, 1 тур, Арена: Барклайс Центр
Женская НБА. ВНБА
Финикс Меркури
Завершен
27:23 19:23 13:21 17:22
76 : 89
26 июля 2025
Нью-Йорк Либерти
Превью матча Финикс Меркури — Нью-Йорк Либерти

Финикс Меркури Финикс Меркури
Германия
Satou Sabally
2
США
Kahleah Copper
4
США
Natasha Mack
25
США
Alyssa Thomas
8
Камерун
Monique Akoa-Makani
Тренер
Sandy Brondello
Нью-Йорк Либерти Нью-Йорк Либерти
9
США
Natasha Cloud
20
США
Sabrina Ionescu
13
Германия
Leonie Fiebich
30
США
Breanna Stewart
35
Багамы
Jonquel Jones
Тренер
Nate Tibbetts

История последних встреч

Финикс Меркури
Финикс Меркури
Нью-Йорк Либерти
Финикс Меркури
2 побед
0 побед
100%
0%
20.09.2025
Нью-Йорк Либерти
Нью-Йорк Либерти
73:79
Финикс Меркури
Финикс Меркури
Обзор
31.08.2025
Нью-Йорк Либерти
Нью-Йорк Либерти
63:80
Финикс Меркури
Финикс Меркури
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
7
20
% реализации штрафных
58.3
95.2
Кол-во реализованных бросков
38
50
Комментарии к матчу
