26.07.2025

Смотреть онлайн LV Aces - Миннесота Линкс 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: LV AcesМиннесота Линкс, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.

МСК, 1 тур, Арена: Таргет-центр
Женская НБА. ВНБА
LV Aces
Завершен
18:27 17:24 26:34 17:24
78 : 109
26 июля 2025
Миннесота Линкс
Превью матча LV Aces — Миннесота Линкс

LV Aces LV Aces
22
США
A'ja Wilson
12
США
Chelsea Gray
США
Jackie Young
24
США
Jewell Loyd
3
NaLyssa Smith
Тренер
Cheryl Reeve
Миннесота Линкс Миннесота Линкс
8
Австралия
Alanna Smith
24
США
Napheesa Collier
10
США
Courtney Williams
6
Канада
Bridget Carleton
21
США
Kayla McBride
Тренер
Becky Hammon

История последних встреч

LV Aces
LV Aces
Миннесота Линкс
LV Aces
1 победа
1 победа
50%
50%
05.09.2025
Миннесота Линкс
Миннесота Линкс
87:97
LV Aces
LV Aces
Обзор
02.08.2025
Миннесота Линкс
Миннесота Линкс
111:58
LV Aces
LV Aces
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
27
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
16
23
% реализации штрафных
72.7
65.7
Кол-во реализованных бросков
43
62
