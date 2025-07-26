26.07.2025
Смотреть онлайн LV Aces - Миннесота Линкс 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: LV Aces — Миннесота Линкс, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.
МСК, 1 тур, Арена: Таргет-центр
Женская НБА. ВНБА
Завершен
18:27 17:24 26:34 17:24
78 : 109
26 июля 2025
Превью матча LV Aces — Миннесота Линкс
LV Aces
Миннесота Линкс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
27
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
16
23
% реализации штрафных
72.7
65.7
Кол-во реализованных бросков
43
62
Комментарии к матчу