30.07.2025
Смотреть онлайн Чикого Скай - Вашингтон Мистикс 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Чикого Скай — Вашингтон Мистикс, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena.
МСК, 1 тур, Арена: St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena
Женская НБА. ВНБА
Завершен
27:30 20:25 22:25 17:23
86 : 103
30 июля 2025
Превью матча Чикого Скай — Вашингтон Мистикс
Чикого Скай
Вашингтон Мистикс
История последних встреч
Чикого Скай
Вашингтон Мистикс
1 победа
0 побед
100%
0%
06.08.2025
Вашингтон Мистикс
64:78
Чикого Скай
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
26
3-х очк. попадания
6
10
Реализовано штрафных
12
21
% реализации штрафных
85.7
77.8
Кол-во реализованных бросков
48
57
Комментарии к матчу