30.07.2025

Смотреть онлайн LV Aces - Лос-Анджелес Спаркс 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: LV AcesЛос-Анджелес Спаркс, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Стэйплс Центр.

МСК, 1 тур, Арена: Стэйплс Центр
Женская НБА. ВНБА
LV Aces
Завершен
31:18 17:16 22:19 19:21
89 : 74
30 июля 2025
Лос-Анджелес Спаркс
Смотреть онлайн
Превью матча LV Aces — Лос-Анджелес Спаркс

LV Aces LV Aces
12
США
Chelsea Gray
1
США
Kierstan Bell
3
NaLyssa Smith
22
США
A'ja Wilson
США
Jackie Young
Тренер
Lynne Roberts
Лос-Анджелес Спаркс Лос-Анджелес Спаркс
5
США
Dearica Hamby
20
Бельгия
Julie Allemand
2
США
Rickea Jackson
23
США
Azura Stevens
10
США
Kelsey Plum
Тренер
Becky Hammon

История последних встреч

LV Aces
LV Aces
Лос-Анджелес Спаркс
LV Aces
1 победа
0 побед
100%
0%
12.09.2025
LV Aces
LV Aces
103:75
Лос-Анджелес Спаркс
Лос-Анджелес Спаркс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
22
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
8
18
% реализации штрафных
100
94.7
Кол-во реализованных бросков
44
44
