30.07.2025
Смотреть онлайн LV Aces - Лос-Анджелес Спаркс 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: LV Aces — Лос-Анджелес Спаркс, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Стэйплс Центр.
МСК, 1 тур, Арена: Стэйплс Центр
Женская НБА. ВНБА
Завершен
31:18 17:16 22:19 19:21
89 : 74
30 июля 2025
Превью матча LV Aces — Лос-Анджелес Спаркс
LV Aces
Лос-Анджелес Спаркс
История последних встреч
LV Aces
Лос-Анджелес Спаркс
1 победа
0 побед
100%
0%
12.09.2025
LV Aces
103:75
Лос-Анджелес Спаркс
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
22
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
8
18
% реализации штрафных
100
94.7
Кол-во реализованных бросков
44
44
