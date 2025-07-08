Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Марко Топо - Luca Preda 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Марко ТопоLuca Preda, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Челленджер Яссы
Марко Топо
Завершен
(2:6, 6:0, 4:6)
1 : 2
08 июля 2025
Luca Preda
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Luca Preda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Luca Preda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Luca Preda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
3
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
65%
65%
Реализация брейк - пойнтов
36%
38%
