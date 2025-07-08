08.07.2025
Смотреть онлайн Гарольд Майот - Дужи Айдукович 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Гарольд Майот — Дужи Айдукович, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Челленджер Яссы
Завершен
(6:4, 6:7, 2:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дужи Айдукович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дужи Айдукович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Гарольд Майот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Дужи Айдукович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
8
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
73%
71%
Реализация брейк - пойнтов
20%
25%
Комментарии к матчу