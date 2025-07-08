08.07.2025
Смотреть онлайн Калвин Хемери - Кристиан Филип Жьяну 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Калвин Хемери — Кристиан Филип Жьяну, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Челленджер Яссы
Отказ
(Победитель: Кристиан Филип Жьяну)
0 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
44%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
