08.07.2025
Смотреть онлайн Димитр Кузманов - Ориол Рока Баталла 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Димитр Кузманов — Ориол Рока Баталла, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Челленджер Яссы
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ориол Рока Баталла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ориол Рока Баталла - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
9
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу