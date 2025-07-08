08.07.2025
Смотреть онлайн Муркель Дельян - Себастьян Гима 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Муркель Дельян — Себастьян Гима, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Челленджер Яссы
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
72%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
