08.07.2025
Смотреть онлайн Карлос Табернер - Бенджамин Хассан 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Карлос Табернер — Бенджамин Хассан, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Челленджер Яссы
Завершен
(4:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Бенджамин Хассан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Бенджамин Хассан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бенджамин Хассан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
80%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
