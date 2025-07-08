Текстовая трансляция

Гейм 1 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Бенджамин Хассан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Бенджамин Хассан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Бенджамин Хассан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Карлос Табернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Карлос Табернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Бенджамин Хассан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Карлос Табернер - взял свою подачу со счетом 15-40