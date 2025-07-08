08.07.2025
Смотреть онлайн Стэн Вавринка - Эдас Бутвилас 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Стэн Вавринка — Эдас Бутвилас, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Челленджер Яссы
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Стэн Вавринка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стэн Вавринка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Стэн Вавринка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стэн Вавринка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Стэн Вавринка - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
72%
88%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
