08.07.2025
Смотреть онлайн Даниэль Ринкон - Elmer Moller 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Даниэль Ринкон — Elmer Moller, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Челленджер Яссы
Завершен
(6:4, 1:6, 1:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Даниэль Ринкон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Elmer Moller - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Elmer Moller - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Elmer Moller - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Даниэль Ринкон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
62%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
