Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Францеско Маэстрелли — Пабло Лламас Руис, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 19:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Челленджер Яссы
Завершен
(3:6, 6:1, 6:4)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
9
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
78%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
10%
Комментарии к матчу