08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы: Фредерико Феррейра Сильва — Матиас Сото, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Челленджер Яссы
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матиас Сото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матиас Сото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Матиас Сото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Матиас Сото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Матиас Сото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Матиас Сото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Матиас Сото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Матиас Сото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
7
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
58%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
