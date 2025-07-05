05.07.2025
Смотреть онлайн Ксения Ерш - Нао Пханг Цзыи 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Ксения Ерш — Нао Пханг Цзыи, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
48%
61%
Реализация брейк - пойнтов
80%
46%
Комментарии к матчу