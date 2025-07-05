Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Сара Сучанкова - Эми Чжу 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Сара СучанковаЭми Чжу, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.

МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Сара Сучанкова
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
05 июля 2025
Эми Чжу
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
7
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
71%
57%
Реализация брейк - пойнтов
40%
30%
