Гейм 1 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0