Гейм 1 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 11 - Киока Кубо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0