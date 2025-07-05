05.07.2025
Смотреть онлайн Киока Кубо - Алиса Кюммель 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Киока Кубо — Алиса Кюммель, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Киока Кубо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
56%
46%
Реализация брейк - пойнтов
70%
56%
Комментарии к матчу