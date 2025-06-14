14.06.2025
Смотреть онлайн Chelsea Stergiopoulos - Kei Yau Cheung 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Chelsea Stergiopoulos — Kei Yau Cheung, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
10
9
Выигрыш первой подачи
56%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
54%
