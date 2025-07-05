05.07.2025
Смотреть онлайн И Вэнь Ван - Нагоми Хигашитани 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: И Вэнь Ван — Нагоми Хигашитани, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
36%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
86%
