Текстовая трансляция

Гейм 1 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40