05.07.2025

Смотреть онлайн И Вэнь Ван - Нагоми Хигашитани 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: И Вэнь ВанНагоми Хигашитани, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.

МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
И Вэнь Ван
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
05 июля 2025
Нагоми Хигашитани
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
36%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
86%
Комментарии к матчу
