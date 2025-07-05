05.07.2025
Смотреть онлайн Malaylack D Pathummakuronen - Yu-Ning Tsai 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Malaylack D Pathummakuronen — Yu-Ning Tsai, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
67%
52%
Реализация брейк - пойнтов
64%
38%
