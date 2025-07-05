05.07.2025
Смотреть онлайн Нана Кавагиши - Ju-Yun Jeng 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Нана Кавагиши — Ju-Yun Jeng, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нана Кавагиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Нана Кавагиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
78%
46%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу