Текстовая трансляция

Гейм 1 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40