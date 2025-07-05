05.07.2025
Смотреть онлайн Элина Неплий - Maiko Uchijima 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Элина Неплий — Maiko Uchijima, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:55 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
65%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу