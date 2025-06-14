14.06.2025
Смотреть онлайн Амина Салибаева - Whitney Moon 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Амина Салибаева — Whitney Moon, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:4, 6:1)
(6:4, 6:1)
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Амина Салибаева
Whitney Moon
1 победа
0 побед
100%
0%
11.07.2025
Whitney Moon
0:2
Амина Салибаева
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
64%
48%
Реализация брейк - пойнтов
70%
75%
Игры 1/2 финала
05.07
0
2
3
6
1
6
Завершен
05.07
0
2
3
6
3
6
Завершен
05.07
0
2
4
6
0
6
Завершен
05.07
2
0
7
6
6
4
Завершен
05.07
2
0
6
4
6
4
Завершен
05.07
2
0
6
0
6
3
Завершен
05.07
2
0
6
0
6
3
Завершен
05.07
0
2
3
6
4
6
Завершен
05.07
2
1
6
4
2
6
6
0
Завершен
05.07
2
1
3
6
6
1
6
3
Завершен
14.06
2
0
7
5
6
4
Завершен
14.06
2
0
6
4
6
1
Завершен
14.06
0
2
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу