14.06.2025

Смотреть онлайн Ли Синь Лин - Erica Kanna Hagi 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Ли Синь ЛинErica Kanna Hagi, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.

МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Ли Синь Лин
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
14 июня 2025
Erica Kanna Hagi
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Erica Kanna Hagi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Erica Kanna Hagi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Erica Kanna Hagi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
10
Выигрыш первой подачи
55%
50%
Реализация брейк - пойнтов
58%
46%
Игры 1/2 финала
05.07
Канада Кейра Блэкбирд Япония Чисато Канемаки
0
2
3
6
1
6
Завершен
05.07
Россия Элина Неплий Япония Maiko Uchijima
0
2
3
6
3
6
Завершен
05.07
Тайвань (Китай) И Вэнь Ван Япония Нагоми Хигашитани
0
2
4
6
0
6
Завершен
05.07
Словакия Сара Сучанкова США Эми Чжу
2
0
7
6
6
4
Завершен
05.07
Япония Киока Кубо Россия Алиса Кюммель
2
0
6
4
6
4
Завершен
05.07
Лаос Malaylack D Pathummakuronen Тайвань (Китай) Yu-Ning Tsai
2
0
6
0
6
3
Завершен
05.07
Япония Нана Кавагиши Тайвань (Китай) Ju-Yun Jeng
2
0
6
0
6
3
Завершен
05.07
Беларусь Ксения Ерш Малайзия Нао Пханг Цзыи
0
2
3
6
4
6
Завершен
05.07
Япония Анге Оби Каджуру Австралия Белл Томпсон
2
1
6
4
2
6
6
0
Завершен
05.07
Тайвань (Китай) Tzeng Mu-Jie Финляндия Кара Корхонен
2
1
3
6
6
1
6
3
Завершен
14.06
Тайвань (Китай) Ли Синь Лин Гонконг Erica Kanna Hagi
2
0
7
5
6
4
Завершен
14.06
США Амина Салибаева Австралия Whitney Moon
2
0
6
4
6
1
Завершен
14.06
Австралия Chelsea Stergiopoulos Гонконг Kei Yau Cheung
0
2
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
