Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Chichicasteco FC — Huehuetecos FC , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Chichicasteco FC — Huehuetecos FC

Команда Chichicasteco FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-7. Команда Huehuetecos FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Chichicasteco FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Huehuetecos FC забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Huehuetecos FC, в том матче сыграли вничью.