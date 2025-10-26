Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Истапа - Шималтенанго 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: ИстапаШималтенанго, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Moron.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Municipal Moron
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Истапа
Отменен
- : -
26 октября 2025
Шималтенанго
Превью матча Истапа — Шималтенанго

Команда Истапа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Шималтенанго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Истапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Шималтенанго забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Шималтенанго, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Истапа
Истапа
Шималтенанго
Истапа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.09.2025
Шималтенанго
Шималтенанго
1:2
Истапа
Истапа
Обзор
Игры 18 тур
26.10.2025
Депортиво Сан Педро
4:1
Aguacatan FC
Завершен
26.10.2025
Ипала
3:0
Депортиво Карча
Завершен
26.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
1:1
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
26.10.2025
АФФ Гватемала
4:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
26.10.2025
Chichicasteco FC
-:-
Huehuetecos FC
Отменен
26.10.2025
Deportivo Gomerano
-:-
Коатепеке
Отменен
26.10.2025
Ювентуд Копалера
-:-
ФК Киш
Отменен
26.10.2025
Нуэва Консепсьон
-:-
Сучитепекес
Отменен
26.10.2025
КСД Чикимулилья
-:-
Депортиво Сакачиспас
Отменен
26.10.2025
Истапа
-:-
Шималтенанго
Отменен
