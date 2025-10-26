Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Истапа — Шималтенанго , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Moron .

Превью матча Истапа — Шималтенанго

Команда Истапа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Шималтенанго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Истапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Шималтенанго забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Шималтенанго, в том матче победу одержали гостьи.