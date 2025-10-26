Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Santa Lucia Cotzumalguapa - Nueva Santa Rosa CDF 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Santa Lucia CotzumalguapaNueva Santa Rosa CDF, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Santa Lucia Cotzumalguapa.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Municipal Santa Lucia Cotzumalguapa
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Santa Lucia Cotzumalguapa
51'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Nueva Santa Rosa CDF
48'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Nueva Santa Rosa CDF icon
48'
Santa Lucia Cotzumalguapa icon
51'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
12'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
37'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
45+1'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
45+1'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Nueva Santa Rosa CDF - 1-ый Гол
51'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
51'
Santa Lucia Cotzumalguapa - 2-ой Гол
59'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
64'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
72'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
75'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
89'
Угловой
Santa Lucia Cotzumalguapa - Угловой
90+5'
Угловой
Nueva Santa Rosa CDF - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Santa Lucia Cotzumalguapa — Nueva Santa Rosa CDF

Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10. Команда Nueva Santa Rosa CDF, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Nueva Santa Rosa CDF забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Nueva Santa Rosa CDF, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Santa Lucia Cotzumalguapa
Santa Lucia Cotzumalguapa
Nueva Santa Rosa CDF
Santa Lucia Cotzumalguapa
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.09.2025
Nueva Santa Rosa CDF
Nueva Santa Rosa CDF
1:0
Santa Lucia Cotzumalguapa
Santa Lucia Cotzumalguapa
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Santa Lucia Cotzumalguapa Santa Lucia Cotzumalguapa
64%
Nueva Santa Rosa CDF Nueva Santa Rosa CDF
36%
Атаки
101
77
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
2
7
Игры 18 тур
26.10.2025
Депортиво Сан Педро
4:1
Aguacatan FC
Завершен
26.10.2025
Ипала
3:0
Депортиво Карча
Завершен
26.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
1:1
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
26.10.2025
АФФ Гватемала
4:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
26.10.2025
Chichicasteco FC
-:-
Huehuetecos FC
Отменен
26.10.2025
Deportivo Gomerano
-:-
Коатепеке
Отменен
26.10.2025
Ювентуд Копалера
-:-
ФК Киш
Отменен
26.10.2025
Нуэва Консепсьон
-:-
Сучитепекес
Отменен
26.10.2025
КСД Чикимулилья
-:-
Депортиво Сакачиспас
Отменен
26.10.2025
Истапа
-:-
Шималтенанго
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Алмаз U20 Алмаз U20
16 Ноября
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA