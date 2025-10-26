Превью матча Santa Lucia Cotzumalguapa — Nueva Santa Rosa CDF

Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10. Команда Nueva Santa Rosa CDF, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Santa Lucia Cotzumalguapa в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Nueva Santa Rosa CDF забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Nueva Santa Rosa CDF, в том матче победу одержали хозяева.