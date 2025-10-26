Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Ювентуд Копалера — ФК Киш , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Ювентуд Копалера — ФК Киш

Команда Ювентуд Копалера в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-17. Команда ФК Киш, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-8. Команда Ювентуд Копалера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Киш забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды ФК Киш, в том матче победу одержали хозяева.