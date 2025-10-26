Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Депортиво Сан Педро — Aguacatan FC , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Сан Педро — Aguacatan FC

Команда Депортиво Сан Педро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-11. Команда Aguacatan FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Депортиво Сан Педро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aguacatan FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Aguacatan FC, в том матче сыграли вничью.