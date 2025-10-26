Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Сан Педро - Aguacatan FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Депортиво Сан ПедроAguacatan FC, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Депортиво Сан Педро
15'
29'
37'
58'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Aguacatan FC
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Депортиво Сан Педро icon
15'
Депортиво Сан Педро icon
29'
Депортиво Сан Педро icon
37'
Счет после первого тайма 3:0
Депортиво Сан Педро icon
58'
Aguacatan FC icon
90+3'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
15'
Депортиво Сан Педро - 1-ый Гол
27'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
28'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
29'
Депортиво Сан Педро - 2-ой Гол
37'
Депортиво Сан Педро - 3-ий Гол
41'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
41'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
53'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
58'
Депортиво Сан Педро - 4-ый Гол
65'
Угловой
Депортиво Сан Педро - Угловой
68'
Угловой
Aguacatan FC - Угловой
87'
Угловой
Aguacatan FC - Угловой
90+3'
Aguacatan FC - 5-ый Гол

Превью матча Депортиво Сан Педро — Aguacatan FC

Команда Депортиво Сан Педро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-11. Команда Aguacatan FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Депортиво Сан Педро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aguacatan FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Aguacatan FC, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Депортиво Сан Педро
Депортиво Сан Педро
Aguacatan FC
Депортиво Сан Педро
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.09.2025
Aguacatan FC
Aguacatan FC
3:3
Депортиво Сан Педро
Депортиво Сан Педро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Сан Педро Депортиво Сан Педро
49%
Aguacatan FC Aguacatan FC
51%
Атаки
143
134
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
5
2
Игры 18 тур
26.10.2025
Депортиво Сан Педро
4:1
Aguacatan FC
Завершен
26.10.2025
Ипала
3:0
Депортиво Карча
Завершен
26.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
1:1
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
26.10.2025
АФФ Гватемала
4:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
26.10.2025
Chichicasteco FC
-:-
Huehuetecos FC
Отменен
26.10.2025
Deportivo Gomerano
-:-
Коатепеке
Отменен
26.10.2025
Ювентуд Копалера
-:-
ФК Киш
Отменен
26.10.2025
Нуэва Консепсьон
-:-
Сучитепекес
Отменен
26.10.2025
КСД Чикимулилья
-:-
Депортиво Сакачиспас
Отменен
26.10.2025
Истапа
-:-
Шималтенанго
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA