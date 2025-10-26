Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Ипала — Депортиво Карча , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Ипала — Депортиво Карча

Команда Ипала в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Депортиво Карча, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Ипала в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Карча забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Депортиво Карча, в том матче победу одержали гостьи.