26.10.2025

Смотреть онлайн АФФ Гватемала - Сан-Бенито Петен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: АФФ ГватемалаСан-Бенито Петен, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
АФФ Гватемала
8'
24'
28'
85'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Сан-Бенито Петен
44'
АФФ Гватемала icon
8'
АФФ Гватемала icon
24'
АФФ Гватемала icon
28'
San Benito FC icon
44'
Счет после первого тайма 3:1
АФФ Гватемала icon
85'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
7'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
8'
АФФ Гватемала - 1-ый Гол
24'
АФФ Гватемала - 2-ой Гол
28'
АФФ Гватемала - 3-ий Гол
44'
Угловой
San Benito FC - Угловой
44'
San Benito FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1
61'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
61'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
67'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
69'
Угловой
San Benito FC - Угловой
85'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
85'
АФФ Гватемала - 5-ый Гол
88'
Угловой
San Benito FC - Угловой
90+4'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча АФФ Гватемала — Сан-Бенито Петен

Команда АФФ Гватемала в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-17. Команда Сан-Бенито Петен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-5. Команда АФФ Гватемала в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сан-Бенито Петен забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
63
65
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
5
3
Игры 18 тур
26.10.2025
Депортиво Сан Педро
4:1
Aguacatan FC
Завершен
26.10.2025
Ипала
3:0
Депортиво Карча
Завершен
26.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
1:1
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
26.10.2025
АФФ Гватемала
4:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
26.10.2025
Chichicasteco FC
-:-
Huehuetecos FC
Отменен
26.10.2025
Deportivo Gomerano
-:-
Коатепеке
Отменен
26.10.2025
Ювентуд Копалера
-:-
ФК Киш
Отменен
26.10.2025
Нуэва Консепсьон
-:-
Сучитепекес
Отменен
26.10.2025
КСД Чикимулилья
-:-
Депортиво Сакачиспас
Отменен
26.10.2025
Истапа
-:-
Шималтенанго
Отменен
