Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : АФФ Гватемала — Сан-Бенито Петен , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча АФФ Гватемала — Сан-Бенито Петен

Команда АФФ Гватемала в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-17. Команда Сан-Бенито Петен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-5. Команда АФФ Гватемала в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сан-Бенито Петен забивает 0, пропускает 1.