Превью матча Нуэва Консепсьон — Сучитепекес

Команда Нуэва Консепсьон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Сучитепекес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Нуэва Консепсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сучитепекес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Сучитепекес, в том матче победу одержали хозяева.