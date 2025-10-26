Смотреть онлайн Нуэва Консепсьон - Сучитепекес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Нуэва Консепсьон — Сучитепекес, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Jose Luis Ibarra.
Превью матча Нуэва Консепсьон — Сучитепекес
Команда Нуэва Консепсьон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Сучитепекес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Нуэва Консепсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сучитепекес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Сучитепекес, в том матче победу одержали хозяева.