Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : КСД Чикимулилья — Депортиво Сакачиспас , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча КСД Чикимулилья — Депортиво Сакачиспас

Команда КСД Чикимулилья в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-8. Команда Депортиво Сакачиспас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-6. Команда КСД Чикимулилья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Сакачиспас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Депортиво Сакачиспас, в том матче сыграли вничью.