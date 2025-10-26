Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : Deportivo Gomerano — Коатепеке , 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Deportivo Gomerano — Коатепеке

Команда Deportivo Gomerano в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-13. Команда Коатепеке, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Deportivo Gomerano в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Коатепеке забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды Коатепеке, в том матче победу одержали хозяева.