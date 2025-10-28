Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Чесена - Каррарезе 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ЧесенаКаррарезе, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Дино Мануцци. Судить этот матч будет Davide Di Marco.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадио Дино Мануцци
Италия - Серия В
Чесена
Cristian Shpendi 35'
Tommaso Berti 53'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Каррарезе
Finotto 74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Cristian Shpendi icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Tommaso Berti icon
53'
Finotto - Каррарезе icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Чесена - Угловой
18'
Угловой
Чесена - Угловой
32'
Угловой
Чесена - Угловой
32'
Угловой
Чесена - Угловой
35'
Cristian Shpendi - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Чесена - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
53'
Tommaso Berti - 2-ой Гол
62'
Угловой
Каррарезе - Угловой
74'
Finotto - 3-ий Гол
82'
Угловой
Каррарезе - Угловой
87'
Угловой
Каррарезе - Угловой
88'
Угловой
Каррарезе - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1

Превью матча Чесена — Каррарезе

Команда Чесена в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-8. Команда Каррарезе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Чесена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каррарезе забивает 2, пропускает 2.

Чесена Чесена
33
США
Джонатан Клинсманн
15
Италия
Andrea Ciofi
19
Италия
Giovanni Zaro
24
Италия
Massimiliano Mangraviti
11
Италия
Riccardo Ciervo
70
Италия
Matteo Francesconi
4
Италия
Мичеле Кастанетти
17
Италия
Emanuele Adamo
7
Jalen Blesa
14
Италия
Tommaso Berti
9
Италия
Cristian Shpendi
Тренер
Италия
Michele Mignani
Каррарезе Каррарезе
1
Италия
Марко Блеве
26
Италия
Fabio Ruggeri
6
Италия
Филиппо Ольяна
37
Италия
Nicolo Calabrese
72
Италия
Simone Zanon
17
Италия
Emanuele Zuelli
18
Аргентина
Nicolas Schiavi
8
Италия
Филиппо Мелегони
32
Италия
Маттиа Финотто
44
Северная Македония
Nikola Sekulov
11
Италия
Manuel Cicconi
Тренер
Италия
Antonio Calabro

Статистика матча

Владение мячом
Чесена Чесена
41%
Каррарезе Каррарезе
59%
Атаки
80
130
Угловые
5
4
Фолы
11
5
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Davide Di Marco (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Davide Di Marco назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA