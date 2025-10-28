Превью матча Чесена — Каррарезе

Команда Чесена в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-8. Команда Каррарезе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Чесена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каррарезе забивает 2, пропускает 2.