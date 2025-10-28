Смотреть онлайн Чесена - Каррарезе 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Чесена — Каррарезе, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Дино Мануцци. Судить этот матч будет Davide Di Marco.
Превью матча Чесена — Каррарезе
Команда Чесена в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-8. Команда Каррарезе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Чесена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каррарезе забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Davide Di Marco (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Davide Di Marco назначал пенальти