Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В : Стабиа — Бари , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Ромео Менти .

Превью матча Стабиа — Бари

Команда Стабиа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-11. Команда Бари, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Стабиа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бари забивает 1, пропускает 1.