Смотреть онлайн Фрозиноне - Энтелла 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Фрозиноне — Энтелла, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Бенито Стирпе. Судить этот матч будет Simone Galipo.
Превью матча Фрозиноне — Энтелла
Команда Фрозиноне в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-10. Команда Энтелла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-10. Команда Фрозиноне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Энтелла забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Simone Galipo (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Simone Galipo назначал пенальти