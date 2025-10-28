Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В : Фрозиноне — Энтелла , 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Бенито Стирпе . Судить этот матч будет Simone Galipo .

Превью матча Фрозиноне — Энтелла

Команда Фрозиноне в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-10. Команда Энтелла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-10. Команда Фрозиноне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Энтелла забивает 1, пропускает 1.