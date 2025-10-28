Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Фрозиноне - Энтелла 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ФрозинонеЭнтелла, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Бенито Стирпе. Судить этот матч будет Simone Galipo.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Бенито Стирпе
Италия - Серия В
Фрозиноне
Antonio Raimondo 36'
Gabriele Bracaglia 58'
Massimo Zilli 77'
Ilias Koutsoupias 80'
Завершен
4 : 0
28 октября 2025
Энтелла
Antonio Raimondo icon
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Gabriele Bracaglia icon
58'
Massimo Zilli icon
77'
Ilias Koutsoupias icon
80'
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
4'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
14'
Угловой
Энтелла - Угловой
27'
Угловой
Энтелла - Угловой
36'
Antonio Raimondo - 1-ый Гол
44'
Угловой
Энтелла - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
49'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
49'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
51'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
58'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
58'
Gabriele Bracaglia - 2-ой Гол
62'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
73'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
76'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
77'
Угловой
Фрозиноне - Угловой
77'
Massimo Zilli - 3-ий Гол
80'
Ilias Koutsoupias - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,0

Превью матча Фрозиноне — Энтелла

Команда Фрозиноне в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-10. Команда Энтелла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-10. Команда Фрозиноне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Энтелла забивает 1, пропускает 1.

Фрозиноне Фрозиноне
22
Италия
Lorenzo Palmisani
21
Габон
Jeremy Oyono
6
Италия
Jacopo Gelli
3
Италия
Gabriele Calvani
79
Gabriele Bracaglia
92
Кот-д'Ивуар
Бен Лассиге Коне
14
Италия
Джакомо Кало
7
Франция
Fares Ghedjemis
8
Греция
Ilias Koutsoupias
17
Грузия
Giorgi Kvernadze
9
Италия
Antonio Raimondo
Тренер
Италия
Массимилиано Альвини
Энтелла Энтелла
1
Италия
Симоне Коломби
23
Италия
Лука Пароди
6
Италия
Andrea Tiritiello
15
Италия
Иван Маркони
7
Италия
Давиде Барити
50
Ливия
Ахмед Бенали
27
Италия
Marco Dalla Vecchia
26
Италия
Stefano Di Mario
24
Италия
Andrea Franzoni
20
Италия
Tommaso Fumagalli
19
Италия
Alessandro Debenedetti
Тренер
Италия
Chiappella

Статистика матча

Владение мячом
Фрозиноне Фрозиноне
49%
Энтелла Энтелла
51%
Атаки
129
77
Угловые
10
3
Фолы
11
15
Удары (всего)
18
8
Удары мимо ворот
15
11
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Simone Galipo (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Simone Galipo назначал пенальти

Комментарии к матчу
