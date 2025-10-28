Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Эмполи - Сампдория 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ЭмполиСампдория, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Карло Кастеллани. Судить этот матч будет Marco Piccinini.

МСК, 10 тур, Стадион: Карло Кастеллани
Италия - Серия В
Эмполи
Bogdan Popov 77'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Сампдория
Marvin Cuni 80'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Bogdan Popov icon
77'
Marvin Cuni icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сампдория - Угловой
16'
Угловой
Эмполи - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
57'
Угловой
Сампдория - Угловой
73'
Угловой
Сампдория - Угловой
77'
Угловой
Эмполи - Угловой
77'
Угловой
Эмполи - Угловой
77'
Bogdan Popov - 1-ый Гол
80'
Marvin Cuni - 2-ой Гол
82'
Угловой
Сампдория - Угловой
86'
Угловой
Сампдория - Угловой
90+5'
Угловой
Эмполи - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1

Превью матча Эмполи — Сампдория

Команда Эмполи в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-20. Команда Сампдория, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Эмполи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сампдория забивает 1, пропускает 1.

Эмполи Эмполи
21
Италия
Андреа Фулигнати
2
Италия
Марко Курто
34
Италия
Gabriele Guarino
5
Италия
Nosa Obaretin
7
Израиль
Сальваторе Элиа
14
Испания
Gerard Yepes
77
Украина
Bogdan Popov
6
Италия
Duccio Degli Innocenti
27
Италия
Brando Moruzzi
70
Италия
Edoardo Saporiti
11
Италия
Steven Shpendi
Тренер
Италия
Алессио Дионизи
Сампдория Сампдория
1
Италия
Симоне Гидотти
23
Италия
Фабио Депаоли
17
Швеция
Денис Хаджикадунич
21
Италия
Simone Giordano
10
Италия
Luigi Cherubini
16
Англия
Лиам Хендерсон
25
Италия
Алекс Феррари
72
Чехия
Антонин Барак
44
Кипр
Николас Иоанну
80
Италия
Leonardo Benedetti
9
Италия
Массимо Кода
Тренер
Италия
Массимо Донати

Статистика матча

Владение мячом
Эмполи Эмполи
40%
Сампдория Сампдория
60%
Атаки
76
116
Угловые
4
5
Фолы
11
11
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
1
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marco Piccinini (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Marco Piccinini назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
Комментарии к матчу
