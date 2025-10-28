Смотреть онлайн Эмполи - Сампдория 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Эмполи — Сампдория, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Карло Кастеллани. Судить этот матч будет Marco Piccinini.
Превью матча Эмполи — Сампдория
Команда Эмполи в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-20. Команда Сампдория, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Эмполи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сампдория забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marco Piccinini (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Marco Piccinini назначал пенальти