Смотреть онлайн Эмполи - Сампдория 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Эмполи — Сампдория, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Карло Кастеллани. Судить этот матч будет Marco Piccinini.