Смотреть онлайн Специя - Падова 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Специя — Падова, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альберто Пикко. Судить этот матч будет Ivano Pezzuto.
Превью матча Специя — Падова
Команда Специя в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Падова, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Специя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Падова забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ivano Pezzuto (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Ivano Pezzuto назначал пенальти