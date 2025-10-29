Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В : Специя — Падова , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альберто Пикко . Судить этот матч будет Ivano Pezzuto .

Превью матча Специя — Падова

Команда Специя в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Падова, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Специя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Падова забивает 1, пропускает 1.