29.10.2025

Смотреть онлайн Специя - Падова 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: СпецияПадова, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альберто Пикко. Судить этот матч будет Ivano Pezzuto.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Альберто Пикко
Италия - Серия В
Специя
Жанлука Лападула 17'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Падова
Кевин Ласагна 66'
Жанлука Лападула icon
17'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,6
Кевин Ласагна icon
66'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,6
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Падова - Угловой
17'
Жанлука Лападула - 1-ый Гол
34'
Угловой
Специя - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,6
53'
Угловой
Падова - Угловой
66'
Кевин Ласагна - 2-ой Гол
75'
Угловой
Падова - Угловой
85'
Угловой
Специя - Угловой
88'
Угловой
Специя - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,6

Превью матча Специя — Падова

Команда Специя в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Падова, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Специя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Падова забивает 1, пропускает 1.

Специя Специя
1
Сенегал
Муамаду Сарр
6
Бразилия
Fellipe Jack
2
Польша
Przemyslaw Wisniewski
37
Чехия
Алес Матежу
32
Италия
Лука Вигнали
8
Венгрия
Адам Нодь
5
Италия
Сальваторе Эспозито
11
Италия
Пьетро Беруатто
31
Италия
Giuseppe Aurelio
20
Италия
Giuseppe Di Serio
10
Италия
Жанлука Лападула
Тренер
Италия
Лука Д Ангело
Падова Падова
14
Mattia Fortin
4
Италия
Francesco Belli
32
Италия
Филиппо Сгарби
5
Италия
Марко Перротта
30
Италия
Giulio Favale
23
Италия
Luca Di Maggio
8
Италия
Pietro Fusi
6
Италия
Лоренцо Крисетиг
3
Италия
Антонио Баррека
20
Италия
Mattia Bortolussi
15
Италия
Кевин Ласагна
Тренер
Италия
Маттео Андреолетти

Статистика матча

Владение мячом
Специя Специя
44%
Падова Падова
56%
Атаки
87
99
Угловые
3
3
Фолы
13
14
Удары (всего)
6
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ivano Pezzuto (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Ivano Pezzuto назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
