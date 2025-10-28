Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн АС Реджана - Модена 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: АС РеджанаМодена, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиглио. Судить этот матч будет Антонио Рапуано.

МСК, 10 тур, Стадион: Гиглио
Италия - Серия В
АС Реджана
Bozzolan 17'
Завершен
1 : 0
28 октября 2025
Модена
Смотреть онлайн
Bozzolan - АС Реджана icon
17'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,3
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Модена - Угловой
17'
Bozzolan - 1-ый Гол
31'
Угловой
Модена - Угловой
38'
Угловой
Модена - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
51'
Угловой
Модена - Угловой
60'
Угловой
Модена - Угловой
68'
Угловой
АС Реджана - Угловой
87'
Угловой
Модена - Угловой
87'
Угловой
Модена - Угловой
88'
Угловой
Модена - Угловой
90+2'
Угловой
Модена - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,3

Превью матча АС Реджана — Модена

Команда АС Реджана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Модена, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-7. Команда АС Реджана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Модена забивает 2, пропускает 1.

АС Реджана АС Реджана
1
Италия
Edoardo Motta
2
Италия
Andrea Papetti
96
Италия
Джанджакомо Маньяни
43
Италия
Simone Bonetti
7
Италия
Мануэль Маррас
8
Бразилия
Charlys Matheus Lima Pontes
26
Италия
Массимо Бертаноли
3
Италия
Andrea Bozzolan
10
Нидерланды
Elayis Tavsan
90
Италия
Маноло Понтанова
11
Кот-д'Ивуар
Седрик Гондо
Тренер
Италия
Давиде Диониги
Модена Модена
1
Аргентина
Леандро Чичизола
77
Италия
Daniel Tonoli
28
Италия
Давиде Адорни
20
Нидерланды
Bryant Nieling
7
Италия
Франческо Зампано
5
Италия
Alessandro Sersanti
8
Италия
Simone Santoro
6
Италия
Лука Маньино
98
Италия
Лука Дзакимаккия
23
Италия
Франческо Ди Мариано
9
Италия
Этторе Глиоцци
Тренер
Италия
Андрей Соттил

Статистика матча

Владение мячом
АС Реджана АС Реджана
30%
Модена Модена
70%
Атаки
69
140
Угловые
1
9
Фолы
16
17
Удары (всего)
6
13
Удары мимо ворот
6
18
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Антонио Рапуано (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Антонио Рапуано назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
Комментарии к матчу
