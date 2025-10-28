Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В : АС Реджана — Модена , 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиглио . Судить этот матч будет Антонио Рапуано .

Превью матча АС Реджана — Модена

Команда АС Реджана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Модена, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-7. Команда АС Реджана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Модена забивает 2, пропускает 1.