Смотреть онлайн АС Реджана - Модена 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: АС Реджана — Модена, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиглио. Судить этот матч будет Антонио Рапуано.
Превью матча АС Реджана — Модена
Команда АС Реджана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Модена, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-7. Команда АС Реджана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Модена забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Антонио Рапуано (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Антонио Рапуано назначал пенальти