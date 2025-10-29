Смотреть онлайн Мантова - Катандзаро 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Мантова — Катандзаро, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Danilo Martelli. Судить этот матч будет Matteo Marchetti.
Превью матча Мантова — Катандзаро
Команда Мантова в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 7-21. Команда Катандзаро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда Мантова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Катандзаро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Мантова, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matteo Marchetti (Италия).
За последние 8 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Matteo Marchetti назначал пенальти