29.10.2025

Смотреть онлайн Мантова - Катандзаро 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: МантоваКатандзаро, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Danilo Martelli. Судить этот матч будет Matteo Marchetti.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadio Danilo Martelli
Италия - Серия В
Мантова
Леонардо Манкузо 7'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Катандзаро
Жан Майер 68'
Alphadjo Cisse 75'
Costantino Favasuli 80'
Леонардо Манкузо icon
7'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Жан Майер icon
68'
Alphadjo Cisse icon
75'
Costantino Favasuli icon
80'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Леонардо Манкузо - 1-ый Гол
12'
Угловой
Мантова - Угловой
18'
Угловой
Катандзаро - Угловой
18'
Угловой
Катандзаро - Угловой
20'
Угловой
Катандзаро - Угловой
24'
Угловой
Мантова - Угловой
27'
Угловой
Мантова - Угловой
38'
Угловой
Мантова - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
48'
Угловой
Мантова - Угловой
53'
Угловой
Катандзаро - Угловой
54'
Угловой
Мантова - Угловой
65'
Угловой
Катандзаро - Угловой
68'
Majer - 2-ой Гол
73'
Угловой
Мантова - Угловой
75'
Alphadjo Cisse - 3-ий Гол
79'
Угловой
Мантова - Угловой
80'
Costantino Favasuli - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Мантова - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2

Превью матча Мантова — Катандзаро

Команда Мантова в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 7-21. Команда Катандзаро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда Мантова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Катандзаро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Мантова, в том матче сыграли вничью.

Мантова Мантова
1
Италия
Марко Феста
96
Италия
Tommaso Maggioni
27
Италия
Alessio Castellini
29
Италия
Stefano Cella
4
Ирландия
Senan Mullen
36
Италия
Flavio Paoletti
8
Италия
Federico Artioli
30
Италия
Davide Bragantini
21
Италия
Симоне Тримболи
28
Италия
Maat Daniel Caprini
9
Италия
Леонардо Манкузо
Тренер
Италия
Давид Поссанзини
Катандзаро Катандзаро
22
Италия
Мирко Пиглиачелли
84
Италия
Tommaso Cassandro
4
Бразилия
Матиас Антонини Луи
23
Италия
Николо Бригенти
27
Италия
Costantino Favasuli
98
Италия
Давиде Бульо
10
Италия
Якопо Петриччоне
77
Италия
Марко Д'Алессандро
32
Италия
Fabio Rispoli
80
Италия
Alphadjo Cisse
7
Италия
Luca Pandolfi
Тренер
Италия
Альберто Аквилани

История последних встреч

Мантова
Мантова
Катандзаро
Мантова
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.05.2025
Мантова
Мантова
0:0
Катандзаро
Катандзаро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мантова Мантова
58%
Катандзаро Катандзаро
42%
Атаки
70
79
Угловые
9
5
Фолы
12
12
Удары (всего)
8
11
Удары мимо ворот
10
13
Удары в створ ворот
7
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matteo Marchetti (Италия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Matteo Marchetti назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
