29.10.2025

Смотреть онлайн Венеция - Альто 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ВенецияАльто, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пьерлуиджи Пенцо. Судить этот матч будет Ermanno Feliciani.

МСК, 10 тур, Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Италия - Серия В
Венеция
Issa Doumbia 39'
Кике 45+2'
Джон Йебоа 67'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Альто
Issa Doumbia icon
39'
Кике icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Джон Йебоа icon
67'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Альто - Угловой
29'
Угловой
Венеция - Угловой
32'
Угловой
Альто - Угловой
39'
Issa Doumbia - 1-ый Гол
45+2'
Кике - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
66'
Угловой
Альто - Угловой
67'
Джон Йебоа - 3-ий Гол
78'
Угловой
Альто - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Венеция — Альто

Команда Венеция в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-12. Команда Альто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Венеция в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Альто забивает 1, пропускает 1.

Венеция Венеция
1
Сербия
Filip Stankovic
3
Бельгия
Joel Schingtienne
30
Австрия
Michael Svoboda
33
Хорватия
Марин Шверко
18
Франция
Antoine Hainaut
71
Испания
Кике
8
Италия
Issa Doumbia
99
Италия
Alessandro Pietrelli
6
США
Джанлука Бузио
10
Германия
Джон Йебоа
9
Италия
Андреа Адоранте
Тренер
Италия
Джованни Строппа
Альто Альто
1
Италия
Гиакомо Полуцци
5
Италия
Андреа Масиэлло
23
Италия
Federico Davi
28
Италия
Raphael Kofler
79
Италия
Молина
21
Италия
Таит
18
Италия
Simone Tronchin
17
Италия
Касираги
7
Франция
Карим Зедадка
33
Silvio Merkaj
11
Камерун
Jonathan Italeng Ngock
Тренер
Италия
Фабрицио Кастори

Статистика матча

Владение мячом
Венеция Венеция
74%
Альто Альто
26%
Атаки
133
93
Угловые
1
4
Фолы
9
10
Удары (всего)
11
4
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ermanno Feliciani (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Ermanno Feliciani назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
Комментарии к матчу
