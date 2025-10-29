Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В : Венеция — Альто , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пьерлуиджи Пенцо . Судить этот матч будет Ermanno Feliciani .

Превью матча Венеция — Альто

Команда Венеция в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-12. Команда Альто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Венеция в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Альто забивает 1, пропускает 1.