28.10.2025

Смотреть онлайн Палермо - Монца 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ПалермоМонца, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ренцо Барбера. Судить этот матч будет Юан Лука Сакки.

МСК, 10 тур, Стадион: Ренцо Барбера
Италия - Серия В
Палермо
Завершен
0 : 3
28 октября 2025
Монца
Dany Mota 39'
Армандо Иццо 50'
Paulo Azzi 90+5'
Смотреть онлайн
Dany Mota icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Армандо Иццо icon
50'
Paulo Azzi icon
90+5'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Палермо - Угловой
13'
Угловой
Палермо - Угловой
21'
Угловой
Палермо - Угловой
22'
Угловой
Монца - Угловой
29'
Угловой
Палермо - Угловой
35'
Угловой
Монца - Угловой
39'
Dany Mota - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Монца - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Монца - Угловой
50'
Армандо Иццо - 2-ой Гол
63'
Угловой
Палермо - Угловой
64'
Угловой
Палермо - Угловой
75'
Угловой
Монца - Угловой
90+3'
Угловой
Монца - Угловой
90+5'
Paulo Azzi - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Палермо — Монца

Команда Палермо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Монца, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Палермо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монца забивает 1, пропускает 1.

Палермо Палермо
66
Финляндия
Йессе Йоронен
19
Польша
Бартош Берешиньски
13
Италия
Маттиа Бани
32
Италия
Pietro Ceccaroni
27
Италия
Niccolo Pierozzi
10
Италия
Filippo Ranocchia
8
Италия
Якопо Сегре
3
Италия
Томмазо Ауджелло
5
Италия
Антонио Палумбо
9
Италия
Маттео Брунори
20
Финляндия
Йоэль Похьянпало
Тренер
Италия
Филиппо Индзаги
Монца Монца
20
Сенегал
Демба Тиам
4
Италия
Армандо Иццо
13
Италия
Лука Раванелли
44
Италия
Andrea Carboni
19
Италия
Samuele Birindelli
14
Испания
Педро Обьян
18
Италия
Kevin Zeroli
7
Бразилия
Paulo Azzi
28
Италия
Андреа Кольпани
17
Сенегал
Кейта Бальде
25
Уругвай
Agustin Alvarez Martinez
Тренер
Италия
Paolo Bianco

Статистика матча

Владение мячом
Палермо Палермо
53%
Монца Монца
47%
Атаки
112
90
Угловые
6
6
Фолы
5
17
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Юан Лука Сакки (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Юан Лука Сакки назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
