Онлайн-трансляция матча турнира Италия — Италия - Серия В : Палермо — Монца , 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ренцо Барбера . Судить этот матч будет Юан Лука Сакки .

Превью матча Палермо — Монца

Команда Палермо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Монца, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Палермо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монца забивает 1, пропускает 1.