Смотреть онлайн Палермо - Монца 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Палермо — Монца, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ренцо Барбера. Судить этот матч будет Юан Лука Сакки.
Превью матча Палермо — Монца
Команда Палермо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Монца, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Палермо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монца забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Юан Лука Сакки (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Юан Лука Сакки назначал пенальти