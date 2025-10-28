Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Пескара - Авеллино 1912 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: ПескараАвеллино 1912, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Адриатико. Судить этот матч будет Andrea Calzavara.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадио Адриатико
Италия - Серия В
Пескара
Riccardo Capellini 5'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Авеллино 1912
Simic 29'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Riccardo Capellini icon
5'
Simic - Авеллино 1912 icon
29'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Пескара - Угловой
5'
Riccardo Capellini - 1-ый Гол
7'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
10'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
25'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
29'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
29'
Simic - 2-ой Гол
40'
Угловой
Пескара - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
54'
Угловой
Пескара - Угловой
62'
Угловой
Пескара - Угловой
64'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
71'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
73'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
75'
Угловой
Авеллино 1912 - Угловой
90+2'
Угловой
Пескара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3

Превью матча Пескара — Авеллино 1912

Команда Пескара в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-14. Команда Авеллино 1912, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Пескара в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Авеллино 1912 забивает 2, пропускает 1.

Пескара Пескара
1
Италия
Sebastiano Desplanches
2
Италия
Riccardo Capellini
13
Италия
Риккардо Броско
23
Италия
Filippo Pellacani
33
Италия
Andrea Oliveri
6
Италия
Niccolo Squizzato
8
Италия
Matteo Dagasso
16
Италия
Tommaso Corazza
27
Италия
Giacomo Olzer
74
Италия
Франк Цаджу
14
Италия
Лука Вальцаниа
Тренер
Италия
Винченцо Виварини
Авеллино 1912 Авеллино 1912
2
Италия
Filippo Missori
63
Италия
Alessandro Fontanarosa
56
Италия
Patrick Enrici
16
Италия
Justin Kumi
78
Италия
Alessandro Milani
1
Италия
Антони Ианнарилли
14
Италия
Tommaso Biasci
32
Аргентина
Факундо Лескано
29
Италия
Канчеллотти
94
Италия
Роберто Инсигне
6
Италия
Лука Пальмиеро
Тренер
Италия
Раффаэль Бианколино

Статистика матча

Владение мячом
Пескара Пескара
44%
Авеллино 1912 Авеллино 1912
56%
Атаки
66
110
Угловые
5
8
Фолы
15
11
Удары (всего)
17
14
Удары мимо ворот
22
16
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andrea Calzavara (Италия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Andrea Calzavara назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Стабиа
-:-
Бари
Отложен
29.10.2025
Мантова
1:3
Катандзаро
Завершен
29.10.2025
Специя
1:1
Падова
Завершен
29.10.2025
Венеция
3:0
Альто
Завершен
28.10.2025
Чесена
2:1
Каррарезе
Завершен
28.10.2025
Палермо
0:3
Монца
Завершен
28.10.2025
Пескара
1:1
Авеллино 1912
Завершен
28.10.2025
АС Реджана
1:0
Модена
Завершен
28.10.2025
Эмполи
1:1
Сампдория
Завершен
28.10.2025
Фрозиноне
4:0
Энтелла
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA