Смотреть онлайн Пескара - Авеллино 1912 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Пескара — Авеллино 1912, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Адриатико. Судить этот матч будет Andrea Calzavara.
Превью матча Пескара — Авеллино 1912
Команда Пескара в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-14. Команда Авеллино 1912, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Пескара в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Авеллино 1912 забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andrea Calzavara (Италия).
За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Andrea Calzavara назначал пенальти